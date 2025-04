Mbappé fora da final da Copa do Rei? Entenda possível gancho para jogador do Real Madrid

Expulso contra o Alavés, Kylian Mbappé corre risco de desfalcar o Real Madrid na final da Copa do Rei contra o Barcelona, no dia 26 de abril. O atacante pode pegar um gancho pesado devido à entrada perigosa contra Antonio Blanco, pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol.

No entanto, Mbappé precisa ser sancionado com uma punição de ao menos quatro partidas nos próximos dias para não disputar a decisão da Copa do Rei. Caso o atleta receba apenas três jogos de suspensão, estará liberado para enfrentar o clube catalão na decisão do torneio doméstico.

Recentemente, Ángel Correa desfalcou o Atlético de Madrid no jogo de volta da semifinal da Copa do Rei contra o Barcelona. Isso ocorreu porque o argentino foi expulso em um confronto com o Getafe por La Liga, mas também pelos insultos direcionados contra a arbitragem, o que lhe rendeu um gancho de cinco jogos.

É possível que Mbappé fique fora por mais do que uma partida, mas a expulsão só é cumulativa para outras competições quando a punição é acima de quatro jogos. Por conta disso, o "Marca" afirmou que as chances do francês não disputar a decisão da Copa do Rei são baixas, uma vez que o jogador não tem um retrospecto violento.

Expulsão de Mbappé, do Real Madrid

Ao 38 minutos do primeiro tempo, Mbappé cometeu uma falta violenta em Antonio Blanco, em que colocou as travas da chuteira na perna do meia do Alavés. No campo, o árbitro Soto Grado aplicou cartão amarelo, mas o atleta foi expulso após revisão de Gil Manzano no VAR, que recomendou uma punição mais pesada.