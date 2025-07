Técnico do Chelsea rasga elogios aos times brasileiros do Mundial

Técnico do Chelsea, Enzo Maresca rasgou elogios aos times brasileiros que estiveram presentes no Mundial de Clubes. Em entrevista à "Cazé TV", o treinador também fez comentários positivos sobre a qualidade dos jogadores.

- Me encanta o futebol brasileiro, os jogadores com qualidade. Há muitos bons jogadores. Havia uma energia diferente, mas há treinadores muito bons, jogadores muito bons e me encanta.

No Mundial de Clubes, o Chelsea enfrentou Flamengo, Palmeiras e Fluminense dentre os brasileiros. A equipe de Enzo Maresca foi derrotada pelo Rubro-Negro na fase de grupos, mas derrotou o Verdão e o Tricolor no mata-mata da competição.

O treinador do Chelsea também elogiou João Pedro, que chegou ao clube durante o Mundial de Clubes. Enzo Maresca elogiou a qualidade do centroavante brasileiro e espera que o atleta tenha sucesso ao longo da próxima temporada.

- João é um jogador que trouxemos, porque muitas vezes jogamos contra equipes que não dão muito espaço. Necessitamos jogadores de boa qualidade. Ele tem boa qualidade e nos ajudou muito nesse torneio.

Com a conquista do Mundial de Clubes, o Chelsea deve dar férias aos jogadores antes de iniciar uma curta pré-temporada. No dia 17 de agosto, os Blues fazem sua estreia na Premier League diante do Crystal Palace.

