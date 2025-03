Após a eliminação da Copa da Inglaterra, o técnico Ruben Amorim rebateu a fala de Wayne Rooney, ídolo do Manchester United, e disse que é muito fácil comentar a situação do clube quando não está dentro do dia-a-dia.

- Não, esse é o objetivo (ser campeão da Premier League). Seria ingênuo pensar que vamos (ganhar o título) nesta temporada ou pensar que se seríamos os principais candidatos para a próxima temporada. Eu sei que neste momento todo mundo sabe de tudo. Eu sei que é muito fácil. Eu era um comentarista quando terminei minha carreira. Eu sei que é muito fácil.

A fala do português se dá após Rooney analisar uma entrevista de Amorim logo após a derrota para o pênaltis para o Fulham, na tarde de domingo. O ídolo do United, que comentava a partida pela BBC, chamou o técnico de "ingênuo" depois que ele revelou o objetivo do time: ganhar a Premier League.

- Acho que é um pouco ingênuo dizer 'queremos ganhar a Premier League' porque, de onde eles estão agora, eles estão muito longe disso - afirmou Rooney.

O ex-jogador, no entanto, fez um adendo importante: ele relembrou que Amorim terá mais tempo com a equipe, principalmente na pré-temporada, já que não estava à frente do time na época.

Além disso, Rooney afirmou que o Manchester United precisa passar por uma reformulação, porém o português tem feito isso de maneira lenta, o que pode impactar no desempenho direto do time ainda nesta temporad.a

- Acho que há muitos jogadores que precisam deixar este clube de futebol, e acho que ele [Amorim] está lentamente começando a fazer isso.

O que disse Amorim?

Logo após sofrer a dura derrota, o técnico Ruben Amorim quis virar a página e falou que o objetivo do clube é voltar a ganhar a Premier League. Ele afirmou, no entanto, que não sabe quanto tempo irá conseguir isso, mas que essa é a meta.

- Queremos vencer a Premier League, mas não sei quanto tempo isso vai levar até acontecer. Para já, sei que estamos perdendo muitos jogos. Temos que seguir em frente. Não importa o que aconteça. É impossível saber, mas começo a entender melhor os jogadores e o nosso futebol. Vamos ver o que conseguimos no futuro - disse em entrevista à "BBC".

O Manchester United vive um momento delicado na temporada. A equipe ocupa a 14ª colocação da Premier League com 33 pontos. Além da competição, o time disputa a Liga Europa. O adversário das oitavas é o Real Sociedad.