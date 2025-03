O Fulham eliminou o Manchester United por 4 a 3, nas penalidades, após empatarem por 1 a 1 nos 120 minutos de bola rolando, e avançou para as quartas de final da FA Cup. A partida foi realizada em Old Trafford, em Manchester, neste domingo (2).

Primeiro tempo

O Manchester United começou melhor no primeiro tempo, e foi superior durante os 20 minutos iniciais da partida. Depois, o Fulham melhorou no jogou e ofereceu perigo ao time da casa. Lukic perdeu uma boa chance de abrir o placar, e o United também teve os seus momentos. Aos 45 minutos, Bassey aproveitou a sobra em cobrança de escanteio e fez para o Fulham. 1 a 0 para os visitantes na primeira etapa. Jogadores do United foram vaiados na saída de campo.

Segundo tempo

No segundo tempo, o United foi atrás do resultado e conseguiu empatar aos 25 minutos com Bruno Fernandes. O empate poderia animar o Manchester para buscar a virada, mas pouco se viu de um time que parecia confortável com o 1 a 1. Faltou avisar que o jogo é de mata-mata. O Fulham voltou a ser melhor, mas parou no goleiro Onana, que levou o jogo para os pênaltis. No último minuto, Garnacho perdeu uma chance cara a cara com Leno.

Prorrogação

Os dois tempos da prorrogação foram muito movimentados. Tanto o United, quanto o Fulham criaram diversas oportunidades. Os goleiros foram os protagonistas na prorrogação, fazendo várias defesas importantíssimas. O ritmo acelerado da prorrogação chamou muito atenção, visto que não é comum as equipes correrem tanto nesse período do jogo.

Pênaltis

Bruno Fernandes (MUN) - Gol Raúl Jiménez (FUL) - Gol Dalot (MUN) - Gol Berge (FUL) - Gol Casemiro (MUN) - Gol Willian (FUL) - Gol Lindelof - (MUN) - Defesa do Leno Robinson (FUL) - Gol Zirkzee (MUN) - Defesa do Leno

O que vem pela frente?

O Manchester United encara a Real Sociedad, na próxima quinta-feira (6), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Municipal de Anoeta, no País Basco. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas da Europa League. Por outro lado, o Fulham volta a campo no próximo sábado (8), pela 28ª rodada da Premier League. O duelo será contra o Brighton, às 12h (de Brasília), no Falmer Stadium, em Brighton e Hove.

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER UNITED 1 (3) x (4) 1 FULHAM

OITAVAS - FA CUP

📆 Data e horário: domingo, 2° de março de 2025, às 13h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Old Trafford, na Inglaterra:

🥅 Gols: Bassey (45'/1°T), Bruno Fernandes (25'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Ugarte, Andreas Pereira e Andersen

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

🔴 MANCHESTER UNITED (Técnico: Ruben Amorim)

Onana; Yoro (Lindelöf), De Ligt, Maguire (Heaven); Mazraoui, Ugarte (Garnacho), Eriksen, Dalot, Fernandes; Zirkzee e Höjlund (Obi-Martin).

⚪ FULHAM (Técnico: Marco Silva)

Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic (Reed); Traoré (Smith Rowe), Pereira (Willian), Iwobi (Sessegnon); Muniz (Raúl Jiménez).