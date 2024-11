O Inter Miami, clube de Messi nos Estados Unidos, definiu quem será o próximo técnico da equipe. Segundo o jornalista Cesar Luis Merlo, o escolhido foi o argentino Javier Mascherano, ex-companheiro do astro na seleção e no Barcelona.

continua após a publicidade

O acordo entre as partes já está fechado, e os documentos estão em preparação para a assinatura oficial do comandante. A contratação por parte da diretoria norte-americana faz parte do planejamento para o Super Mundial de Clubes de 2025, competição na qual o time foi garantido via vaga do país-sede por ter feito a melhor campanha na temporada regular da MLS.

👋 Vazio no Inter Miami de Messi

O Inter ficou sem treinador após a saída de Tata Martino. O também argentino pediu demissão internamente e deve comunicar a decisão de forma pública nesta sexta-feira (22), em coletiva junto a Jorge Más, co-proprietário do clube. O motivo da saída está atrelado à eliminação dos Herons ainda nas oitavas da liga local, diante do Atlanta United.

continua após a publicidade

Além de Mascherano, outro nome próximo a Messi que ganhou força para assumir a lacuna deixada por Tata foi o de Xavi. Entretanto, o ex-Barcelona está passando por um ano sabático após deixar a Catalunha, o que praticamente anulou as chances de uma aproximação.

📋 Experiência de Mascherano à beira do campo

Javier anunciou sua aposentadoria dos gramados em 2020, quando defendia as cores do Estudiantes de La Plata. Desde então, investiu em sua carreira como técnico, mas recebeu oportunidades apenas nas categorias de base da seleção argentina.

continua após a publicidade

Nas Olimpíadas, o natural de San Lorenzo conduziu um elenco que contava com nomes como Almada, do Botafogo, Julián Álvarez e Otamendi, mas falhou no sonho do título e caiu nas quartas de final, em derrota por 1 a 0 para a França, com gol de Jean-Philippe Mateta.

Javier Mascherano comandará estrelas como Messi e Suárez no Inter Miami (Divulgação/AFA)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em Miami, Mascherano terá a oportunidade de se reunir com Messi, Suárez, Alba e Busquets, com quem dividiu campo no Barcelona. Juntos, os cinco fizeram parte da conquista da Champions League de 2014-15, inclusive sendo titulares na decisão diante da Juventus, vencida por 3 a 1.