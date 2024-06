Cristiano Ronaldo tenta convencer brasileiro a ir ao Al-Nassr

(Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/06/2024 - 10:41 • Riade (SAU)

Em baixa no Manchester United, Casemiro é um dos principais alvos do Al-Nassr e Cristiano Ronaldo pode ser a ponte para a negociação. Segundo o portal 'CaughtOffSide', o clube de Riade está disposto a pagar cerca de 90 milhões de euros pelo ex-Real Madrid.

A transferência do jogador de 32 anos pode ajudar os cofres dos Red Devils, que vive momentos financeiros e esportivos complicados. Erik ten Hag, técnico do time inglês, vinha escalando o brasileiro como zagueiro pelas diversas lesões no setor defensivo durante a temporada.

O camisa 7 do Al-Nassr foi o pioneiro que abriu as portas para os jogadores terem interesse em ingressar ao futebol árabe, assinando um contrato de quase 200 milhões de euros (R$ 1,09 bilhão na cotação atual) por ano, entre salário e acordos de publicidade para o português.

Após perder o título da Copa do Rei da Arábia, Cristiano Ronaldo planeja ajudar o clube árabe a reforçar cada vez mais o elenco, pois quem roubou a cena na atual temporada foi o Al-Hilal de Jorge Jesus, recordista histórico e campeão invicto do Sauditão.

(Foto: Oli Scarff/AFP)

Casemiro foi assegurado de que é uma prioridade para o Al Nassr e, como tal, está interessado na mudança, pelo que caberá agora aos clubes chegar a um acordo sobre o acordo.

Além do brasileiro, Cristiano Ronaldo também pretende trazer Nacho Fernández, zagueiro com quase 13 anos de Real Madrid e atual campeão da Champions League com o clube espanhol. O lendário artilheiro português atuou com os dois nas épocas de ouro dos Blancos entre os anos de 2012 e 2018.