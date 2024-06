Com gol de Modric e Cristiano Ronaldo no banco, Croácia vence Portugal em amistoso pré-Eurocopa

(Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)







08/06/2024

Em amistoso em preparação para a Eurocopa, Portugal e Cróacia se enfrentaram neste sábado (8). Com pênalti polêmico marcado por Modric, o Time Xadrex triunfaram sobre os lusos por 2 a 1, e se preparam para a competição entre seleções europeias na Alemanha, que inicia na sexta-feira do dia 14 de junho.

COMO FOI O JOGO?

A partida ficou marcada por dois fatores: Cristiano Ronaldo permaneceu na reserva durante os 90 minutos da partida, e a Croácia abriu o placar rapidamente, em penâlti de Vitinha sobre Kovacic considerado polêmico pelos torcedores. Aos 8 minutos de jogo, Luka Modric fez o gol na marca da cal e conquistou a vantagem na partida.

A equipe do Leste Europeu mostrou superioridade durante toda a primeira etapa e criou diversas chances de gol, mas o cenário mudou depois do intervalo: Com a saída de Gonçalo Ramos e Dalot para a entrada de Diogo Jota e Nélson Semedo, o jogador do Liverpool recebeu o passe do lateral de frente para as redes e empatou o jogo para Portugal com apenas 3 minutos do segundo tempo.

Porém, o gol que igualou o jogo não foi suficiente para o time Roberto Martinez. Pouco tempo depois do empate, Mario Pasalic explodiu o travesão de Diogo Costa em um chute de primeira de fora da área, que fez Ante Budimir aproveitar o rebote e finalizar de cabeça para abrir o 2 a 1.

Após a vitória parcial, Portugal melhorou no jogo e chegou ao último terço do campo diversas vezes, dando trabalho para o goleiro Livakovic, que estava em uma tarde inspirada. Apesar da superioridade dos lusos, o desempenho não foi suficiente para arrancar a vitória no amistoso antes da Eurocopa.

Portugal estreia na competição no dia 18 de junho contra a República Tcheca no grupo F, enquanto a Croácia joga sua primeira partida à frente da Espanha no grupo B, no dia seguinte.