São Paulo define situações de Wendell e Enzo Díaz e tem cenário para Libertadores

O São Paulo definiu as situações dos laterais-esquerdos Enzo e Wendell após o jogo contra o Botafogo que aconteceu neste domingo (14).

Os jogadores foram avaliados nesta segunda-feira, dia 15 de setembro, na parte da manhã. Wendell passou por um exame de imagem que não identificou lesão muscular no adutor esquerdo, onde sentiu no último jogo. Por outro lado, Enzo Díaz sofreu um trauma no tornozelo esquerdo.

Na reapresentação do São Paulo, os dois laterais cumpriram um cronograma de exercícios regenerativos dos atletas que atuaram por ao menos 45 minutos. Também foi feito um complemento no Reffis Plus.

São Paulo pensa na Libertadores

Na quinta-feira (18), o Tricolor encara a LDU, em Quito, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da competição continental. No cenário atual, é certeza de ter Wendell. O caso de Enzo Díaz será acompanhado, mas Crespo adiantou durante coletiva de imprensa que as previsões, mesmo antes dos exames, já eram boas.

Neste domingo (14), o São Paulo teve sete desfalques para o duelo: Calleri, Lucas, Oscar, Ferreirinha, André Silva, Bobadilla e Luciano. A tendência é que Wendell e Enzo Díaz sejam reavaliados durante a semana para confirmar se terão condições de enfrentar a LDU.

O São Paulo seguirá com os cronogramas de treinamentos durante a semana. O jogo será na quinta, mas o elenco viajará um dia antes para Quito em voo fretado. A justificativa de viajar um dia antes é pensando em problemas que podem surgir com a altitude. Na próxima semana, decidem seus futuros no Morumbis.