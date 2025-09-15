menu hamburguer
São Paulo define situações de Wendell e Enzo Díaz e tem cenário para Libertadores

Tricolor avaliou dupla nesta segunda-feira

Enzo Díaz tem agradado na lateral esquerda do São Paulo desde sua chegada
imagem cameraEnzo preocupou contra o Botafogo (Foto: Rubens Chiri, Paulo Pinto e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net)
966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 15/09/2025
16:23
  Matéria
  • Mais Notícias

O São Paulo definiu as situações dos laterais-esquerdos Enzo e Wendell após o jogo contra o Botafogo que aconteceu neste domingo (14).

Os jogadores foram avaliados nesta segunda-feira, dia 15 de setembro, na parte da manhã. Wendell passou por um exame de imagem que não identificou lesão muscular no adutor esquerdo, onde sentiu no último jogo. Por outro lado, Enzo Díaz sofreu um trauma no tornozelo esquerdo.

Na reapresentação do São Paulo, os dois laterais cumpriram um cronograma de exercícios regenerativos dos atletas que atuaram por ao menos 45 minutos. Também foi feito um complemento no Reffis Plus.

wendell - São Paulo
Wendell tem situação definida pelo São Paulo (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

São Paulo pensa na Libertadores

Na quinta-feira (18), o Tricolor encara a LDU, em Quito, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da competição continental. No cenário atual, é certeza de ter Wendell. O caso de Enzo Díaz será acompanhado, mas Crespo adiantou durante coletiva de imprensa que as previsões, mesmo antes dos exames, já eram boas.

Neste domingo (14), o São Paulo teve sete desfalques para o duelo: Calleri, Lucas, Oscar, Ferreirinha, André Silva, Bobadilla e Luciano. A tendência é que Wendell e Enzo Díaz sejam reavaliados durante a semana para confirmar se terão condições de enfrentar a LDU.

O São Paulo seguirá com os cronogramas de treinamentos durante a semana. O jogo será na quinta, mas o elenco viajará um dia antes para Quito em voo fretado. A justificativa de viajar um dia antes é pensando em problemas que podem surgir com a altitude. Na próxima semana, decidem seus futuros no Morumbis.

