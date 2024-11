Astros do Barcelona sofrem lesão e desfalcam seleções na Liga das Nações

O Barcelona confirmou dois desfalques importantes para o curto prazo na temporada. Lamine Yamal e Robert Lewandowski estão cortados da seleção espanhola e polonesa por conta de lesões sofridas pela equipe blaugrana. O clube divulgou a situação dos atletas em um comunicado oficial.

— Testes realizados na manhã desta segunda-feira revelaram que Lamine Yamal tem uma lesão de sindesmose de grau 1 no tornozelo direito. Espera-se que ele fique fora de ação por duas a três semanas. Enquanto isso, Robert Lewandowski está com problemas na região lombar das costas, e ficará descansado por cerca de dez dias

Com isso, a dupla responsável por 25 gols do Barcelona na temporada pode ficar de fora de compromissos para além da pausa internacional. O polonês foi cortado da seleção e deve progredir a tempo de retornar aos gramados contra o Celta de Vigo, no dia 23 de novembro. Já Yamal deve demorar mais tempo para retornar aos gramados: o prodígio espanhol ficou de fora da derrota para a Real Sociedad, no último domingo (10).

Yamal no aquecimento antes de Monaco x Barcelona (Foto: Miguel Medina/AFP)

A Espanha de Yamal e a Polõnia de Lewandowksi têm compromissos importantes na pausa internacional de novembro. Com a vaga encaminhada para a próxima fase da Liga das Nações, a Fúria encara Dinamarca e Suíça, enquanto a Alvirrubra precisa pontuar nos confrontos diante de Portugal e Croácia.

Lewandowski e Yamal são dois dos maiores destaques do melhor ataque da Europa neste início de temporada. O Barcelona soma 55 gols em 17 jogos na temporada até aqui e o polonês é artilheiro isolado do Campeonato Espanhol, com 14 gols marcados.

