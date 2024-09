Anthony Martial está livre no mercado (Foto: Oli Scarff/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 11:03 • Rio de Janeiro (RJ)

Anthony Martial está próximo de acertar com o AEK Atenas, da Grécia. O clube grego está confiante de que o negócio será fechado nas próximas horas. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Fabrizio Romano.

➡️ Flamengo tem apenas 9ª melhor defesa do Brasileirão, e Tite perde identidade do passado

O nome de Martial foi ligado ao Flamengo logo após a lesão de Pedro. Os dirigentes rubro-negros foram questionados quanto ao assuntos e afirmaram que o clube não cometeria "nenhum tipo de irresponsabilidade".

O Flamengo não vai cometer nenhum tipo de irresponsabilidade, mesmo com o massacre do calendário brasileiro e as recentes lesões no nosso grupo. Temos um ótimo elenco, com três ótimas opções, e estamos atentos ao mercado. Porém, tudo dentro da responsabilidade financeira — disse Bruno Spindel. E completou:

- Mal saiu a notícia da lesão do Pedro e o nosso telefone não parava de tocar, às vezes, com seis pessoas diferentes oferecendo o mesmo jogador. É uma coisa imediata, mas é claro que somos rígidos quanto à questão financeira. O Flamengo, atualmente, conta com três opções para a posição: Carlinhos, Bruno Henrique e Gabigol.

Pedro não joga mais pelo Flamengo na temporada (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Anthony Martial está sem clube desde que deixou o Manchester United no final da última temporada. Ao todo, o atacante francês fez 19 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência.