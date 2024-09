Com assistência contra o Vasco, Arrascaeta atinge marca expressiva pelo Flamengo no Brasileirão

Giorgian de Arrascaeta em ação pelo Flamengo contra o Vasco (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 20:16 • Rio de Janeiro (RJ)

Giorgian de Arrascaeta segue fazendo história com a camisa do Flamengo. Foi dele a assistência para o gol de Gerson, que abriu o placar no empate em 1 a 1 diante do Vasco, no Maracanã, no último domingo (15). Assim, o uruguaio chegou a marca de 50 assistências no Brasileirão com o uniforme rubro-negro.

O número de passes para gol não é só impressionante, mas o melhor entre todos os jogadores do Campeonato Brasileiro no período. Desde 2019, ninguém deu mais assistências que Arrascaeta na competição. Além disso, o meia também é líder em grandes chances criadas no torneio desde que chegou ao Flamengo, com 76 em 128 jogos.

Na temporada, o camisa 14 do Rubro-Negro já serviu os companheiros em cinco oportunidades no Brasileirão. Empatado com outros dez jogadores, o uruguaio fica atrás apenas de Estêvão, do Palmeiras, que tem sete assistências.

Considerando todas as competições, Arrascaeta chegou a dez passes para gol no ano no duelo contra o Vasco. Ele lidera o Flamengo no quesito, junto a Luiz Araújo. Desde 2019, uruguaio superou essa marca em todas as temporadas com o Manto Sagrado e soma 89 assistências em 280 partidas.

Giorgian de Arrascaeta em ação pelo Flamengo contra o Vasco (Foto: Jorge Rodrigues / AGIF)