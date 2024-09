Flamengo tem apenas 9ª melhor defesa do Brasileirão, e Tite perde identidade do passado

Flamengo de Tite não possui consistência defensiva no Campeonato Brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo do Brasileirão perdeu a consistência defensiva mostrada no Campeonato Carioca sob comando de Tite. Atualmente, a equipe tem apenas a 9ª melhor defesa da competição empatado com o Athletico-PR com 29 gols sofridos.

Os números são piores do que rivais como Palmeiras, Botafogo, Fortaleza, São Paulo, Bahia, Cruzeiro, Internacional e Fluminense. Em apenas cinco ocasiões, o Rubro-Negro saiu de campo sem que Rossi tenha busca uma bola dentro de sua meta.

O trabalho se distancia da identidade de Tite, que teve um início de 2024 promissor no Flamengo com a conquista do Cariocão tendo apenas um gol sofrido. No entanto, o Campeonato Brasileiro é uma realidade cada vez mais distante por diversos fatores, dentre eles o desempenho defensivo.

Em seus últimos trabalhos no Corinthians e Seleção Brasileira, o comandante mostrava-se um especialista na construção de "muralhas". Principalmente em competições de pontos corridos, como as Eliminatórias da Copa do Mundo e Brasileirão.

Nas Eliminatórias

Nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o Brasil sofreu apenas cinco gols em 17 partidas disputadas. A equipe liderou a competição e teve a melhor defesa do torneio, enquanto a Argentina sofreu oito gols e foi a segunda melhor no quesito.

Nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, a Seleção Brasileira iniciou a busca por uma vaga na Rússia com Dunga no comando. No entanto, a equipe fazia uma campanha ruim com oito gols sofridos em apenas seis jogos. Após a chegada do Tite, o Brasil mudou da água para o vinho, sofreu tres gols em 12 partidas e encerrou o torneio com a melhor defesa.

No Brasileirão

Nos Brasileirões de 2011, 2013 e 2015, o Corinthians encerrou a competição com a melhor defesa nas três ocasiões, sendo todas no comando de Tite. Apenas em 2012, o comandante não conseguiu essa marca, mas também pelo fato do Timão estar focado na campanha do título da Libertadores daquele ano e, posteriormente, na disputa do Mundial de Clubes.

*DESEMPENHO DEFENSIVO DOS TIMES DE TITE EM PONTOS CORRIDOS DE 2011 ATÉ HOJE:

Corinthians - Paulistão 2011 - 16 gols sofridos (2ª melhor defesa)

Corinthians - Brasileirão 2011 - 36 gols sofridos (Melhor defesa)

Corinthians - Paulistão 2012 - 14 gols sofridos (Melhor defesa)

Corinthians - Brasileirão 2012 - 39 gols sofridos (5ª melhor defesa)

Corinthians - Paulistão 2013 - 18 gols sofridos (2ª melhor defesa)

Corinthians - Brasileirão 2013 - 22 gols sofridos (Melhor defesa)

Corinthians - Brasileirão 2015 - 31 gols sofridos (Melhor defesa)

Brasil - Eliminatórias da Copa de 2018 - 11 gols sofridos (Melhor defesa)

Brasil - Eliminatórias da Copa de 2022 - 5 gols sofridos (Melhor defesa)

Flamengo - Cariocão 2024 - 1 gol sofrido (Melhor defesa)

