Antoñito Cordero, jovem jogador do Málaga que interessava a Barcelona e Real Madrid, colocou um ponto final na novela. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o meia-atacante escolheu defender o Newcastle, da Inglaterra.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

As partes já chegaram a um acordo, e o anúncio deve ser oficializado em breve pelos Magpies. O vínculo deve ter duração de cinco anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2025, e trará ao atleta um salto financeiro em relação ao que embolsa atualmente em La Rosaleda.

continua após a publicidade

Cordero foi formado nas categorias de base do Málaga, além de passagem pelos juvenis do Real Betis. Em 2023-24, a jovem promessa foi elevada aos profissionais, e rapidamente exerceu influência com seu talento na equipe. Na briga pelo acesso à segunda divisão de La Liga, o jovem marcou, em prorrogação diante do Nàstic de Tarragona, o gol que garantiu a promoção e levou a torcida à loucura, um ano depois do calvário.

👀 Barcelona e Real Madrid se interessaram por herói do Málaga em La Liga 2

Na temporada atual, o desempenho de Antoñito segue positivo pelo clube albiceleste. São cinco gols e seis assistências em 32 partidas no clube, números que chamaram a atenção dos gigantes espanhóis. O Newcastle, porém, apresentou um projeto mais consistente, impulsionado pelos aportes financeiros do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, e deve anunciar a aquisição em breve.

continua após a publicidade

➡️ Antony livra Real Betis de pagamentos ao Manchester United; entenda

O mercado dos Magpies no futebol espanhol não é novidade. O clube, nos últimos anos, adquiriu jogadores jovens, como Ayoze Pérez, Mikel Merino e Joselu, que posteriormente, figuraram em patamares ainda mais altos no futebol europeu. O último, inclusive, foi tratado como herói do Real Madrid na última temporada, ao protagonizar virada diante do Bayern de Munique na semifinal da Champions, que terminou com mais um troféu europeu dos Merengues.