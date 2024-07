Álvarez, do Manchester City, se defende após alfinetada de Guardiola: ‘Não disse nada de ruim’

Álvarez em ação pelo Manchester City (Foto: Paul ELLIS / AFP)







Publicada em 31/07/2024

Trocando farpas nas últimas semanas, o conflito entre a dupla do Manchester City, Julián Álvarez e Pep Guardiola, ganhou mais um capítulo. Depois de o comandante do City dar uma resposta "atravessada" ao argentino, que havia pedido mais minutos em partidas importantes em uma entrevista, o jogador se defendeu ao voltar no tema.

- Escutei o que Guardiola disse. Não tenho muito o que dizer a respeito. Nunca disse nada de ruim, somente que ia pensar como faço todas as temporadas, para fazer uma análise do que foi a temporada passada, uma projeção do que pode vir. Sempre digo que estou confortável e feliz no City, que é um grande clube. Não disse nada de mal. - disse o atacante à "TyC Sports".

Alvo de Atlético de Madrid e PSG, o centroavante apontou que embora tenha sido um dos jogadores com mais minutos na Premier League, "ninguém gosta de ficar de fora" em jogos importantes.

Contexto do conflito entre Júlian Álvarez e Guardiola

Frustrado com a falta de espaço em partidas decisivas pelo Manchester City, Júlian Álvarez concedeu entrevista à 'DSports', enquanto está a serviço da seleção argentina nas Olimpíadas em Paris, e refletiu sobre sua situação no clube inglês.

- Na temporada passada, fui um dos jogadores com mais minutos da equipe na Premier League, mas é verdade que, em alguns jogos importantes, ninguém gosta de ficar fora. - declarou Julián Álvarez.

O atacante argentino, que disputa posição com o artilheiro norueguês Erling Haaland, foi o jogador com mais partidas no clube: escalado por Guardiola, ele esteve presente em 54 jogos dos 59 do clube na temporada e foi o quinto atleta mais utilizado na Premier League, e nono no geral.

Julián Álvarez conquistou seis títulos desde que chegou ao clube, em 2022 (Foto: AFP)

O campeão mundial com a Argentina em 2022, no Catar, completou deixando uma incógnita sobre seu futuro nos Sky Blues.

– Eu tenho tempo para ver minha decisão. Não quis pensar nisso agora. Quando terminar os Jogos Olímpicos, eu quero pensar tranquilamente o que eu quero para mim. Veremos como seguir. – disse o ex-River Plate.

No entanto, suas declarações tiveram resposta rapidamente. Pep Guardiola comentou sobre o argentino na véspera do jogo entre Manchester City e Barcelona, na turnê de pré-temporada, nos Estados Unidos.

- Sim, ele jogou muito. Ele quer mais? Ok, está tudo bem. É por isso… pensar nisso. E quando ele pensar sobre isso, ele nos informa. Não estamos pensando em substituí-lo. Eu sei que ele disse que vai pensar nisso, o agente dele vai ligar para o Txiki (diretor do City), vamos ver o que acontece. Eu sei que ele quer jogar em jogos importantes, mas outros também. Temos 18, 19 jogadores. - respondeu o treinador dos Cityzens.

- Eu li que ele vai pensar (sobre o futuro). Ok, pense. E depois nos informe o que quer fazer. - finalizou.