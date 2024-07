Ancelotti revela minutagem de Endrick no amistoso entre Real Madrid e Milan

Ancelotti foi campeão da Champions League 2023/24 (Foto: Glyn KIRK / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 08:17 • Rio de Janeiro

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (30), Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, cravou a minutagem de Endrick contra o Milan. Equipes se enfrentam em amistoso de pré-temporada, em Chicago, nesta quarta (31), e o comandante italiano aproveitou para comentar a integração do jogador nos Merengues.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Ele é um jogador muito jovem, muito potente e muito rápido. Estamos encantados de tê-lo junto conosco no elenco agora. Não vou pedir muitas coisas dele, pois temos que levar em conta que será um momento de muita emoção para ele (entrar em campo com a camisa do Real). Ele jogará 45 minutos (contra o Milan). - afirmou Carlo Ancelotti.

O Palmeiras acertou a venda de sua joia para os Blancos em dezembro de 2022. O negócio foi fechado por 72 milhões de euros (R$ 407 milhões na cotação da época), sendo 60 milhões de euros (R$ 339 milhões) fixos e o restante através de bônus de metas a serem atingidas por Endrick.

➡️ Mbappé acerta a aquisição de clube de futebol na França

Apesar da venda precoce, quando ainda tinha 16 anos, o atacante não pôde se apresentar de imediato em Valdebebas, devido às leis que proíbem menores de idade de acertar transferências de valor direto para clubes do exterior. Como a maioridade do brasileiro foi atingida no dia 21 de julho deste ano, ele foi finalmente integrado ao elenco.

Endrick é apresentado no Real Madrid e vestirá a camisa 16 (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Após realizar seus primeiros treinos como jogador do Real Madrid, Endrick deixou Ancelotti satisfeito com as primeiras impressões, suficiente para revelar quanto tempo atuará em sua estreia nos amistosos.

O camisa 16 é o quinto brasileiro que atua pelo clube espanhol: além dele, Vinícius Júnior (chegou em 2018), Rodrygo, Éder Militão (ambos no elenco desde 2019) e Reinier (retornando de empréstimo) são outros nomes que estrelam a equipe.