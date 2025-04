O PSG deu uma dura resposta a Mbappé e seus advogados após ter parte dos valores de sua conta bloqueada devido a uma "guerra" judicial com o jogador. Mais cedo, os representantes do atleta cobraram o pagamento de aproximadamente R$ 370 milhões e fizeram ataques ao clube.

- Após escutar outra história fantástica de um universo paralelo, o PSG segue sem entender por que Mbappé não leva seu antigo litígio ao Tribunal do Trabalho (Conseil des Prud'hommes), único local competente para se pronunciar sobre o assunto.

Além disso, o PSG criticou a argumentação dos advogados de Kylian Mbappé e se defendeu das acusações feitas na quinta-feira (10). O clube francês também fez indiretas com relação ao caráter do jogador e de seus representantes.

- Seus advogados alegam que isso ocorre, pois ele não é um funcionário como outro qualquer. O PSG considera que é um empregado como os demais e que deve respeitar os compromissos claros, públicos e privados, que contraiu com seu empregador. É uma questão de boa fé, honradez e lealdade, mas também de respeito dos valores e de respeito à instituição de Paris e seus seguidores.

Dentro desse valor, Mbappé cobra bônus por assinatura de contrato, salários referentes a março, abril e maio de 2024 e um bônus de ética pelo mesmo período. O atleta se transferiu para o Real Madrid no verão (europeu) do ano passado.

PSG busca acordo com Mbappé

Apesar das críticas feitas aos advogados de Mbappé, o PSG está disposto a encontrar uma solução amigável com o atleta do Real Madrid. No entanto, o clube voltou a expor novamente questões referentes ao jogador.

- O clube reafirma sua vontade em chegar a uma solução amistosa, como sempre foi partidário de ser feito, apesar das repetidas mostrar de má fé e da rejeição do jogador a qualquer mediação. Apesar disso, seguiremos centrados no êxito esportivo e cultural de nosso grande clube.

Focado no futebol, o PSG busca o primeiro título do clube na Champions League após ter vencido a Ligue 1. A equipe de Luis Enrique também está classificada à final da Copa da França.