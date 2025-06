Internacional ganha concorrência de peso por Elián Irala

Se já era difícil sem uma proposta maior, agora parece que ficou mais difícil. Jornalistas argentinos que acompanham o San Lorenzo falam que o Internacional ganha concorrência de peso pelo volante Elián Irala. Conforme apurou o Lance!, mesmo sem confirmação de qual clube, há informações de que chegará uma proposta vindos Emirados Árabes Unidos.

Em crise financeira e com dificuldades para pagar até os salários, a direção do Ciclón já comunicou ao novo técnico do clube, que começou a trabalhar hoje que ele não contará com o volante. Damián Ayude foi avisado pelos cartolas de Boedo que o camisa 5 será negociado.

Preferência é do Colorado

A preferência nas conversas é do Colorado. Até porque, como a contratação quase foi fechada em fevereiro, o acordo teria ficado alinhavado, faltando apenas alguns acertos. O problema é que surgiu a concorrência dos EUA, o Brasil e do Oriente Médio.

Primeiro foi o FC Cincinnati, clube da Conferência Leste da MLS. Depois, o Fortaleza. Ambos demonstraram interesse, mas não chegaram a fazer proposta. Agora, conforme levantou o Lance!, um clube os Emirados Árabes estaria disposto a pagar US$ 4,5 milhões pelo atleta.

Em fevereiro, o San Lorenzo pedia US$ 3,8 milhões e o Inter teria chegado a US$ 3 milhões. Faltaram detalhes para bater o martelo.

Camisa 5 clássico

Formado no próprio San Lorenzo, Irala tem apenas 20 anos e é apontado como um camisa 5 clássico, com capacidade de chegar à frente. Desde que subiu para o profissional do Ciclón, em 2023, soma 73 jogos, com dois gols marcados e uma assistência.

Este ano, após a aproximação do Inter, em fevereiro, o volante passou a ser menos aproveitado. Se em 2024 atuou 45 vezes, desde janeiro foram 17 participações – a última em 10 de maio, na vitória por 2 a 1 sobre o Tigres.