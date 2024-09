Alisson foi contratado pelo Liverpool após a Copa do Mundo de 2018 (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)







Publicada em 20/09/2024 - 08:50

Alisson, goleiro titular do Liverpool e da Seleção, levantou preocupação nos torcedores ingleses. O brasileiro não participou dos dois treinos seguintes à vitória de sua equipe sobre o Milan por 3 a 1, em estreia na Champions League de 2024-25.

➡️ Com dois gols de zagueiros, Liverpool vira sobre o Milan fora e abre Champions com vitória

Segundo o técnico holandês Arne Slot, o arqueiro lidava com problemas musculares já antes do confronto realizado no San Siro, e está em processo de recuperação, mas segue como dúvida para o duelo com o Bournemouth, pela Premier League, no sábado (21).

- Ainda não sabemos se ele poderá treinar hoje, mas vamos esperar. Se não treinar, provavelmente não joga. Acho que o problema não veio do jogo do Milan e sim de antes, mas depois da partida, ele sentiu ainda mais. Agora temos que ver se ele estará pronto - informou o comandante.

Apesar de atuar lesionado na Itália, Alisson não foi tão exigido, precisando fazer apenas uma defesa no confronto. Além disso, teve 26 ações com a bola nos pés, acertando 19 passes tentados.

Caso o camisa 1 não esteja disponível para Slot, o escolhido deve ser Caoimhín Kelleher; o tcheco Vitezslav Jaros deve ficar no banco. O duelo entre Liverpool e Bournemouth, no sábado, será realizado em Anfield, às 11h (horário de Brasília).

Alisson está em busca de seu jogo 300 com a camisa do Liverpool (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)