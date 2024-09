Técnico do Barcelona justifica derrota para o Monaco em estreia na Champions League

Hansi Flick tentou justificar derrota do Barcelona para o Monaco pela Champions League (Foto: Miguel MEDINA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 06:00 • Fontvieille (MON)

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, creditou a derrota de sua equipe por 1 a 0 para o Monaco, na estreia da Champions League, à expulsão do volante Eric Garcia. O lance ocorreu aos 10 minutos de jogo e condicionou todo o desenvolvimento do jogo. Mesmo assim, o alemão deu os méritos do resultado para o adversário.

- O jogo mudou completamente. Tentamos a todo instante e defendemos com paixão. Cometemos alguns erros, mas tentando marcar gols. Tivemos algumas chances, mas eles mereceram ganhar - disse, em entrevista coletiva.

O técnico também aproveitou a oportunidade para se defender de críticas por demorar a fazer substituições. A primeira troca do foi feita apenas aos 34 minutos do segundo tempo. O técnico voltou a citar a expulsão no começo do jogo como fator determinante para o resultado negativo.

- Não foram feitas tarde. Defendemos com muita paixão e tivemos oportunidades. Tentamos seguir compactos na defesa, juntos. A partida mudou com a expulsão. Mas vejo coisas positivas, atacamos e defendemos como um time.

Apesar da decepção, Hansi Flick afirmou não se preocupar com a sequência da temporada do Barcelona. Até a derrota diante do Monaco, a equipe tinha cinco vitórias em cinco jogos disputados em La Liga.

Lamine Yamal (esquerda) e Vanderson (direita) em Monaco x Barcelona, pela Champions League (Foto: Miguel MEDINA / AFP)

O técnico ainda ressaltou que a derrota na Champions League foi apenas a primeira partida das oito rodadas na primeira fase. Hansi Flick ainda foi enfático ao dizer que o Barcelona vai alcançar todos os objetivos que traçou para a temporada.

- Não estou preocupado. Tenho que analisar o jogo, é meu trabalho como técnico. Vi os jogadores tristes no vestiário, mas temos que nos recuperar. Analisaremos o jogo, falaremos com os jogadores para corrigir o que não foi bem. Depois do cartão vermelho, o jogo mudou.

O Barcelona volta a campo no domingo (22), às 13h30 (hora de Brasília), para enfrentar o Villarreal fora de casa por La Liga.