o Leão do Pici garantiu a sua vaga pra a final da Copa Sul-Americana na noite da última terça-feira (3), ao derrotar o Corinthians na Arena Castelão pelo placar de 1 a 0, sendo o primeiro clube do Ceará a chegar em uma final continental. Mas não é o primeiro clube do Nordeste a chegar a uma final de uma competição da América do Sul. O primeiro feito foi do CSA, de Alagoas.