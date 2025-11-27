Mesmo com diversos campeonatos nacionais e continentais em disputa neste fim de semana, apenas uma decisão domina o noticiário brasileiro e estrangeiro: a final da Libertadores de 2025 entre Palmeiras e Flamengo. Não por acaso, o jornal espanhol "As" — conhecido por repercutir o futebol brasileiro e associá-lo a personagens familiares ao público europeu — dedica parte de sua cobertura ao confronto, com pautas sobre os dois gigantes nacionais. E, naturalmente, Vitor Roque não passou despercebido pelo veículo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com trajetória apagada no Barcelona e desempenho irregular no Real Betis, o jovem frequentemente é pauta na imprensa europeia, especialmente na Espanha. Historicamente, a mídia local adotou uma postura crítica em relação ao jogador durante sua passagem pelo futebol ibérico. De fato, a passagem do Tigrinho pelo continente foi marcada por grande expectativa inicial, mas acabou frustrada por falta de oportunidades. Na Catalunha, teve poucas chances de se firmar, e em Sevilla, apesar de um início promissor, não conseguiu manter a regularidade e perdeu espaço com o tempo.

continua após a publicidade

No entanto, essa percepção da mídia espanhola mudou nos últimos meses, impulsionada pelo excelente momento de Roque no Palmeiras. Contratado para a temporada de 2025, o atacante teve início discreto, mas reagiu, e consolidou-se como um dos principais atacantes do país em dupla ofensiva ao lado de Flaco López, tornando-se peça essencial na campanha conduzida por Abel Ferreira na Glória Eterna e no Brasileirão.

Vitor Roque comemora gol pelo Palmeiras em partida válida pela Libertadores de 2025 (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Segunda tentativa? 🏆

No entanto, o foco da matéria assinada pelo jornalista Juan Lopesino e publicada na quarta-feira (26) recaiu sobre a primeira passagem de Vitor pelo futebol brasileiro com a camisa do Athletico-PR. Na ocasião, o atacante atuou pelo Furacão entre 2022 e 2023, acumulou 81 partidas, 28 gols e 11 assistências, e integrou a melhor campanha coletiva do clube no período: a Libertadores de 2022, edição em que a equipe chegou à final e foi derrotada pelo Flamengo, em Guayaquil.

continua após a publicidade

Nesse sentido, o "As" destacou que Roque teve uma final apagada no Equador. Ele foi substituído aos 65 minutos, quando a equipe já perdia por 1 a 0. Ao mesmo tempo, o jornal ressaltou que o atacante foi decisivo nas fases anteriores, contribuindo de forma determinante para levar o clube à decisão daquela edição da Libertadores.

Agora, com a camisa do Palmeiras e novamente diante do mesmo adversário, o atacante de 20 anos espera superar de vez o antigo algoz e coroar o Verdão como o primeiro clube brasileiro a alcançar quatro títulos da Glória Eterna em sua história. A seguir, veja a repercussão do veículo espanhol:

Jornal "As" sobre a presença de Vitor Roque, do Palmeiras, na final da Libertadores de 2025 (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Segunda tentativa para Vitor Roque: veja como foi sua primeira final da Libertadores (título). O atacante do Palmeiras será um dos grandes destaques da final de sábado e, apesar da pouca idade, já viveu uma partida semelhante em 2022 (subtítulo).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial