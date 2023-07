David Silva marcou época no Manchester City, onde participou da construção da era mais vitoriosa da história do clube. O espanhol chegou ao Etihad em 2010 e permaneceu até 2020. No período, disputou 436 jogos, marcou 77 gols, distribuiu 140 assistências. Na Inglaterra, conquistou quatro edições de Premier League, cinco Copas da Liga Inglesa, duas Copas da Inglaterra e duas Supercopas da Inglaterra. David Silva possui uma estátua em sua homenagem na entrada do Etihad Stadium.