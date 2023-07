!CARTÃO DE VISITAS! O meia Frattesi, adquirido por empréstimo junto ao Sassuolo nesta janela de transferências, já deu indícios do que deseja apresentar com a camisa da Nerazzurra. Em ótimo cruzamento de Dumfries, o central apareceu como elemento surpresa na área e cabeceou com estilo, para baixo, tirando do goleiro Al-Aqidi para igualar o marcador aos 44 minutos.