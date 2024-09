Com show de Musiala, Alemanha goleia a Hungria na estreia da Liga das Nações

Jamal Musiala comemora gol pela seleção alemã (Foto:John MACDOUGALL / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 17:37 • Dusseldorf (ALE)

A Alemanha estreou na Liga das Nações da Uefa com um ótimo resultado: o time comandado por Julian Nagelsmann venceu a Hungria por 5 a 0 em Dusseldorf. Com um gol e três assistências, o meia Jamal Musiala foi o principal nome do resultado. Fullkrug, Wirtz, Pavlovic e Havertz marcaram os outros gols da partida.

O placar elástico da partida refletiu o domínio dos donos da casa de forma fiel. A Alemanha ditou o ritmo de jogo desde o apito inicial e quase não deu chances de perigo à Hungria, que tentou, sem sucesso, agredir por meio dos contra-ataques.

O segundo tempo da partida escancarou a diferença técnica entre as equipes. Após retornarem do intervalo com o tímido placar de 1 a 0 a favor, a equipe alemã ligou o rolo compressor na segunda etapa e marcou outros quatro gols. O volume de jogo se refletiu nos números: ao todo, foram 21 finalizações contra apenas seis da seleção visitante.

Maestro do resultado, Musiala jogou os 90 minutos e foi muito influente na criação da equipe. Confira números do jogador do Bayern de Munique na partida.

1 gol

3 assistências

88% de acerto no passe

7 passes decisivos

4 grandes chances criadas

Musiala e Wirtz comemoram vitória pela Alemanha (Foto: John MACDOUGALL / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Alemanha x Hungria

1ª rodada - Grupo A3 - Nations League

📆 Data e horário: sábado, 7 de setembro de 2024, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Merkur Spiel-Arena, em Dusseldorf (ALE)

⚽ Gols: Niclas Fullkrug, aos 27; Jamal Musiala, aos 57'; Florian Wirtz, aos 66'; Aleksandar Pavlovic, aos 77' e Kai Havertz, aos 81' (ALE)

🅰️ Assistências: Jamal Musiala (3x) e Florian Wirtz (ALE)

🟨 Cartões amarelos: Loic Négo (HUN)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

ALEMANHA (Técnico: Julian Nagelsmann)

Ter Stegen; Kimmich, Tah, Schlotterbeck (Koch) e Raum (Henrichs); Gross (Pavlovic), Andrich; Musiala, Havertz e Wirtz; Fullkrug (Beier)

HUNGRIA (Técnico: Marco Rossi)

Gulácsi; Balogh, Orbán, Dárdai; Négo (Bolla), Schafer, A. Nagy (Nikitscher) e Kerkez (Z. Nagy), Szoboszlai. Sallai (Csoboth); Varga (Adam)