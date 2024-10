Alemanha domina Bósnia e segue na liderança do grupo na Liga das Nações

Serge Gnabry (número 20) em ação no jogo entre Bósnia e Alemanha, pela Liga das Nações da Uefa (Foto: Elvis Barukcic / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 18:07 • Zenica (BOS)

A Alemanha venceu a Bósnia-Herzegovina por 2 a 0 nesta sexta-feira (11), em jogo válido pela terceira rodada da Liga das Nações da Uefa. Deniz Undav marcou os dois gols dos tetracampeões do mundo, aos 30 e aos 36 minutos de jogo; Edin Dzeko descontou para os donos da casa, aos 25 do segundo tempo. Este resultado coloca a Alemanha na liderança do Grupo 3 da Divisão A da Nations League, com sete pontos. A Bósnia-Herzegovina, por sua vez, permanece na lanterna com apenas um ponto.

Como foi o jogo

A Alemanha teve controle total do jogo desde o primeiro tempo e abriu dois gols de vantagem no placar ainda na primeira etapa, com Undav, aos 30 e aos 36 minutos. O placar poderia ter sido ainda maior, se não fosse marcado impedimento no gol de Kleindienst, aos 31 minutos.

Na segunda etapa, o domínio dos visitantes continuou e, mais uma vez, os impedimentos (mais dois) evitaram uma diferença de gols ainda maior entre as equipes. Na reta final do jogo, a Bósnia ensaiou uma pressão com muitos cruzamentos e chutes de fora da área. Um destes ataques gerou o escanteio cobrado por Tahirovic para a segunda trave, onde Dzeko completou para diminuir o placar.

O que vem pela frente

A Alemanha volta a campo na segunda-feira (14), às 15h45 (hora de Brasília), para enfrentar a Holanda pela quarta rodada da Liga das Nações. A Bósnia-Herzegovina, por sua vez, enfrenta a Hungria no mesmo dia e horário.

Deniz Undav (número 13) marcou os dois gols da Alemanha diante da Bósnia pela Liga das Nações da Uefa (Foto: Elvis Barukcic / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

BÓSNIA-HERZEGOVINA 1 X 2 ALEMANHA

3ª RODADA - LIGA DAS NAÇÕES DA UEFA

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 11 de outubro de 2024, às 15h45 (horário de Brasília)

📍 Local: Stadium Bilino Polje, em Zenica (Bósnia-Herzegovina)

🥅 Gols: Edin Dzeko (25'/2ºT) para a Bósnia-Herzegovina; Undav (30'/1°T e 36'/1°T) para a Alemanha

🟨 Cartões amarelos: Gigovic (7'/1ºT), Dzeko (21'/2ºT), Tahirovic (29'/2ºT), Barisic (37'/2ºT) e Demirovic (50'/2ºT) para a Bósnia-Herzegovina; Kimmich (50'/2ºT) para a Alemanha.

⚽ ESCALAÇÕES

BÓSNIA-HERZEGOVINA (Técnico: Sergej Barbarez)

Nikola Vasilj; J. Gazibegović, A. L. Barišić, N. Katić, S. Kolašinac (Haris Tabaković, aos 45'/2ºT) e D. Burnić (Esmir Bajraktarević, aos 20'/2ºT); Armin Gigović (Dario Šarić, aos 20'/2ºT), Ivan Bašić (Benjamin Tahirović, aos 39'/2ºT) e Denís Huseinbašić (Haris Hajradinović, aos 20'/2ºT); Ermedin Demirović e Edin Džeko

ALEMANHA (Técnico: Julian Nagelsmann)

Alexander Nübel; Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah e Maximilian Mittelstädt (Robin Gosens, aos 21'/2ºT); Robert Andrich (Angelo Stiller, aos 22'/2ºT), Pascal Groß (Waldemar Anton, aos 45'/2ºT) e Florian Wirtz; Serge Gnabry (aos Chris Führich, aos 37'/2ºT), Deniz Undav (Jonathan Burkardt, aos 37'/2ºT) e Tim Kleindienst

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: François Letexier (FRA)

🚩 Assistentes: Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (FRA)

4️⃣ Quarto árbitro: Jérémy Stinat (FRA)

🖥️ VAR: Willy Delajod (FRA)