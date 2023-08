O QUE VEM POR AÍ?

O Al-Ittihad, juntamente com alguns de seus rivais, fez um investimento significativo nesta temporada e os resultados estão à vista. A equipe, liderada por estrelas como Karim Benzema e N'Golo Kanté, conquistou três vitórias nas três primeiras rodadas, somando nove pontos e assumindo a liderança do Sauditão. Agora, o desafio é enfrentar o Al Wehda, que atualmente ocupa a sexta posição na tabela. O Al-Ittihad, considerado franco favorito para a partida, está contando com a estrela do atacante francês para garantir os gols e manter sua liderança na competição.



+ Haaland perde pênalti, mas Rodri decide e Manchester City vence Sheffield United pela Premier League