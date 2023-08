O QUE VEM POR AÍ?

O Rayo Vallecano entrou em campo nas duas primeiras rodadas com a determinação de conquistar vitórias para se manter no topo da La Liga. A equipe cumpriu seu papel com sucesso, vencendo seus dois primeiros jogos e atualmente ocupa a terceira colocação. Este desempenho notável coloca o Rayo Vallecano à frente de times como o próprio Atlético de Madrid e o Barcelona, considerados um dos favoritos ao título. Agora, a equipe está determinada a manter seu embalo e continuar competindo com os grandes do campeonato.



