Messi vive lua de mel com o povo argentino após realizar o sonho de ser campeão mundial com a seleção albiceleste na Copa do Qatar em 2022. Os principais portais do país aproveitam ao máximo a imagem do "ET" e o clima de gratidão pode ser visto nos comentários das publicações com mensagens de agradecimento e exaltação pelos mínimos feitos na MLS. Mas nem sempre foi assim.