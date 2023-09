O QUE VEM POR AÍ?

Liderado por Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr atualmente ocupa a quinta posição na tabela, com 15 pontos, apenas dois atrás do segundo colocado Al-Hilal e três atrás do líder Al-Ittihad, que estão na zona de classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia. O Al-Nassr vive um bom momento na competição, após um começo difícil com duas derrotas, e conquistou cinco vitórias consecutivas. Isso totaliza oito triunfos nos últimos oito jogos, incluindo a Copa do Rei Saudita e a Liga dos Campeões da Ásia.



