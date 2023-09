De acordo com a rádio espanhola "Cadena Ser", quatro jogadores da base do Real Madrid envolvidos no escândalo sexual do vídeo vazado com uma menor de idade podem ser enquadrados pelo Ministério Público no crime de pornografia infantil. Detalhes da investigação divulgados pela rádio apontam que três atletas atuam pelo time C do Real e um do time B, o Castilla.