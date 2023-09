O QUE VEM POR AÍ?

Com 18 pontos, o Al-Ittihad lidera o campeonato com a vantagem de um ponto sobre o segundo colocado, Al-Hilal. A equipe está em uma sequência impressionante de quatro jogos invictos, incluindo duas vitórias no Sauditão. O time de Benzema está determinado a conquistar mais três pontos e manter sua posição no topo da tabela, em busca do tão almejado título.



