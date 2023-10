Neymar e Bruna começaram a se relacionar no final de 2021, mas assumiram publicamente em março do ano seguinte. O casal confirmou o término meses depois, em agosto, e só reataram em janeiro de 2023. A principal polêmica envolvendo o namoro da modelo com o jogador ocorreu em junho, quando o camisa 10 da Seleção assumiu ter traído Biancardi em um texto publicado no Instagram.