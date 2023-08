A prioridade dos Cavaleiros de Najd é a contratação do defensor Aymeric Laporte, campeão da Champions League com o Manchester City na última temporada. Caso não consigam avançar nas tratativas, os árabes tentarão aproximação com Luiz e avaliam a possibilidade de iniciar uma negociação. O jornal "Mundo Deportivo" informou que a diretoria andaluz deseja aproximadamente 20 milhões de euros para realizar a venda.