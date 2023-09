O Al-Ittihad é o time mais antigo da Arábia Saudita. Fundado em 1927, os "Tigres" são conhecidos localmente por serem o "time do povo", enquanto o Al-Hilal ostenta a alcunha de "clube dos príncipes", e fica localizado em Riade, capital do país. Ao longo da história, as equipes se enfrentaram 153 vezes, com 66 vitórias para o Al-Hilal, 43 triunfos do Al-Ittihad e 44 empates.