DEFENDENDO O CINTURÃO

O Al-Ittihad brilhou na última temporada com o título da liga sob a batuta do brasileiro Romarinho. Com a chegada dos craques europeus, como Benzema e Kanté, o elenco se fortificou, mas Nuno Espírito Santo tem tido dificuldades para manter a equipe no melhor encaixe. São apenas três vitórias nos últimos seis jogos, somando todas as competições. Na última rodada, os Tigres fizeram um jogo sem graça contra o Al Feiha, empatando sem gols, e viram o Al-Hilal de Neymar vencer para retomar a liderança do campeonato. A diferença, porém, é de apenas um ponto: caso vença, o time dormirá na liderança e secará o Crescente no sábado, em visita ao Al Okhdood.