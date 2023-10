Em busca do tetracampeonato da Libertadores, o Palmeiras decide a vaga na final do torneio mais importante do continente nesta quinta-feira (5), às 21h30, no Allianz Parque, contra o Boca Juniors-ARG. Na ida, na Bombonera, a partida terminou empatada em 0 a 0. Portanto, quem vencer avança para a decisão da competição. Mas afinal, qual é o retrospecto do Verdão em mata-mata decidido no Allianz na Era Abel?