Nesta terça-feira (11), o Al-Hilal recebe o Pakhtakor em jogo válido pela segunda fase da Champions League Asiática. O jogo acontecerá no Kingdom Arena, em Riad, na Arábia Saudita e a bola está prevista para rolar a partir das 21h30 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo exclusiva do ESPN 4 (canal fechado) e Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

No jogo de volta do confronto entre Al-Hilal e Pakhtakor, o clube árabe precisa vencer por dois gols de diferenças caso queira passar de fase direto. A equipe perdeu o primeiro duelo por 1 a 0 e vai em busca do resultado.

O Al-Hilal vem vivendo fase conturbada na temporada e não está em sua melhor forma. O time era líder isolado e perdeu o topo da tabela após acumular resultados ruins. Entretanto, a equipe venceu a última partida que disputou no Campeonato Saudita e pode usar isso como combustível para ir atrás do resultado.

Al-Hilal comemora vitória no Campeonato Saudita (Foto: Divulgação / Al-Hilal)

Já o Pakhtakor, jogou sua última partida contra o Al-Hilal, onde surpreendeu e venceu, ficando com a vantagem do empate para a partida de volta pela Champions League Asiática.

Confira as informações do jogo entre Al-Hilal e Pakhtakor

✅ FICHA TÉCNICA

AL-HILAL X PAKHTAKOR

JOGO DE VOLTA - OITAVAS DE FINAL - CHAMPIONS LEAGUE ASIÁTICA

📆 Data e horário: terça-feira, 11 de março de 2025, às 17 (de Brasília)

📍 Local: Kingdom Arena, em Riad, na Arábia Saudita

📺 Onde assistir: ESPN 4 (canal fechado) e Disney+ (streaming)

AL-HILAL: Bono; Al-Yami, Koulibaly, Khalifah Al-Dawsari e Al-Harbi; Kanno e Rúben Neves; Malcom, Kaio César e Salem Al-Dawsari; Marcos Leonardo

PAKHTAKOR: Jhonatan, Alijonov, Abdullaev, Azmiddinov e Adhamzoda; Lucca, Abdurauf e Kholmatov; Khamdamov, Flamarion e Riascos