O atacante Aleksandar Mitrovic, do Al Hilal, precisou ser hospitalizado devido a uma aceleração nos batimentos cardíacos, causado por estresse físico. O jogador de 30 anos foi levado ao Hospital Al-Habib, em Riade, capital da Arábia Saudita, na madrugada de sábado para domingo (9). Segundo o jornal saudita "Arriyadiyah", ele já recebeu alta, mas os médicos recomendaram repouso completo.

Mitrovic retornou recentemente aos gramados após se afastar devido a uma lesão na coxa. Na última sexta-feira (7), o atleta entrou em campo e marcou um dos gols na vitória do Al-Hilal sobre o Al-Feiha, por 2 a 0. O time de Jorge Jesus está seguindo as recomendações médicas, e o sérvio recebeu folga no treino do último domingo.

O ocorrido com o atacante preocupa os torcedores do Al-Hilal, que o tinha como artilheiro da equipe na temporada passada. Após perder dois meses da temporada, agora surge a possibilidade de Mitrovic ficar afastado dos gramados por um longo período novamente. Mitrovic marcou 21 gols e forneceu três assistências na atual temporada saudita.

Como está o Al-Hilal na temporada 2024/25?

No Campeonato Saudita, o Al-Hilal é o segundo colocado com 54 pontos, quatro atrás do líder Al-Ittihad. O time não vivia bom momento antes de vencer o último adversário: havia perdido dois dos três últimos jogos na liga nacional.

Agora, os comandados de Jorge Jesus se preparam para enfrentar o Pakhatakor, na terça (11), às 17h (de Brasília), pela volta das oitavas de final da Champions da Ásia. O clube precisa reverter o placar agregado, após ter perdido a ida por 1 a 0 como visitante.