Saiba onde assistir e as prováveis escalações de Al-Hilal x Al-Nassr, pela Supercopa Saudita







Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 08:00 • Abu Dhabi (EAU)

O Al-Hilal, time do técnico Jorge Jesus, e o Al-Nassr, do craque Cristiano Ronaldo, se enfrentam nesta segunda-feira (8), pela Semifinal da Supercopa Saudita. A bola vai rolar a partir das 14h (hora de Brasília), no Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), com transmissão do Bandsports, Canal GOAT, Canal Esporte na Band e Band Play.

O vencedor do duelo enfrentará o ganhador da outra semifinal, entre o Al-Ittihad, do craque Karim Benzema, e o Al-Wehda. A final do torneio será disputada na quinta-feira (11).

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Hilal x Al-Nassr

Supercopa Saudita - Semifinal

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 8 de abril de 2024, às 16h30 (hora de Brasília)

📍 Local: Mohammed bin Zayed Stadium, em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos)

📺 Onde assistir: Bandsports (TV paga), Canal GOAT (YouTube), Canal Esporte na Band (YouTube) e Band Play (serviço de streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL-HILAL (Técnico: Jorge Jesus)

Yassine Bono; Saud Abdulhamid, Kalidou Koulibaly, Ali Al-Bulayhi e Renan Lodi; Rúben Neves, Milinkovic-Savic e Salem Al-Dawsari; Malcom, Michael e Saleh Al-Shehri

AL-NASSR (Técnico: Luis Castro)

David Ospina; Boushal, Al-Fatil, Laporte e Alex Telles; Otavio, Al-Sulaiheem, Sadio Mane, Al-Najei e Abdul Ghareeb; Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus busca mais um título no comando do Al-Hilal