Al-Nassr toma decisão sobre o futuro de Luis Castro

Campanha do Al-Nassr sob o comando de Luis Castro tem sido decepcionante Luis Castro (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 17:59 • Riade (SAU)

O técnico Luis Castro, ex-Botafogo, não permanecerá no Al-Nassr, da Arábia Saudita, para a próxima temporada, segundo a imprensa local. O contrato do técnico com o time de Cristiano Ronaldo se encerraria em 2025.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Embora não existam mais detalhes sobre a saída do técnico, a decisão não surpreende quem acompanha o futebol saudita. Isso porque o Al-Nassr tem obtido resultados abaixo do esperado na atual temporada, mesmo com um elenco considerado "galáctico".

Além de Cristiano Ronaldo, foram contratados jogadores do nível de Sadio Mané, ex-Liverpool e Bayern de Munique, o lateral Alex Telles, da Seleção Brasileira, e o volante Brozovic, vice-campeão da Champions League com a Inter de Milão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mesmo com tantos bons jogadores, o Al-Nassr acabou eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia para o Al-Ain, dos Emirados Árabes, e está a uma distância de doze pontos do líder do Campeonato Saudita, o Al-Hilal de Jorge Jesus.

Ainda restam duas chances de título para o português no comando da equipe: a Copa do Rei da Arábia Saudita, na qual o Al-Nassr está na fase semifinal e enfrenta o Al-Khaleej (jogo marcado para maio) e a Supercopa Saudita, na qual enfrenta o Al-Hilal na próxima segunda-feira (8), às 16h30 (hora de Brasília).

Luis Castro chegou ao Al-Nassr em julho de 2023, em transferência polêmica, já que o treinador tinha contrato com o Botafogo quando resolveu trabalhar no futebol saudita. Um dos motivos que levaram à sua saída foi uma ligação que o técnico recebeu de Cristiano Ronaldo, o convidando para treinar a equipe.

Até o momento, o técnico disputou 47 jogos pelo clube saudita, com 36 vitórias, seis empates e cinco derrotas; além de conquistar um título: a Liga dos Campeões Árabes.