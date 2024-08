Ídolo do Real Madrid, Roberto Carlos dá opinião polêmica sobre Cristiano Ronaldo

Roberto Carlos, ex-lateral do Real Madrid. )Foto: Reprodução)







22/08/2024

Roberto Carlos, um dos ícones da história do Real Madrid e da Seleção Brasileira, emitiu uma forte opinião sobre dois grandes ídolos da história merengue: Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Desafiado em uma entrevista à ‘433’, o ex-lateral montou, às cegas, uma lista dos maiores nomes do clube merengue, com opções oferecidas pelo entrevistador.

A grande polêmica do vídeo ficou na primeira posição, ocupada pelo meio-campista croata, enquanto CR7, maior artilheiro da história do Real Madrid, foi nomeado na vice-posição.

Confira o vídeo e a lista feita pelo brasileiro:

1 - Luka Modric

2 - Cristiano Ronaldo

3 - Zinédine Zidane

4 - Ronaldo

5 - Roberto Carlos

O croata, premiado com a Bola de Ouro em 2018, se tornou o maior campeão da história do Real Madrid, com 27 taças conquistadas, após levantar o título da Supercopa da Uefa, diante da Atalanta.

Aos 38 anos, Modric atua pela 13ª temporada com a camisa do clube e tem contrato até junho de 2025. Em 2023-24 o meia alternou entre a titularidade e o banco de reservas, afinal, o Real Madrid vive a transição entre as gerações de jogadores e nomes como Bellingham, Valverde, Tchouaméni e Camavinga pedem passagem.

Cristiano Ronaldo, do outro lado, é o maior goleador da história merengue, com 450 gols. São quase 100 a mais que o segundo colocado, Karim Benzema (354). Companheiro de time de Modric, o português foi grande líder do Real Madrid nas duas últimas décadas e protagonizou a conquista de quatro taças de Champions League.

Já Roberto Carlos, após onze temporadas em Madrid, escreveu o nome na história dos Blancos com a conquista de três Champions League e sete taças nacionais no futebol espanhol.