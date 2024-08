Al-Hilal divulga saída de Michael; saiba o que falta para o Flamengo anunciar

Copiar Link

Publicada em 20/08/2024

O Flamengo fechou a contratação de Michael, que estava no Al-Hilal. As partes assinaram contrato de quatro anos. O novo reforço ainda não foi anunciado pelo Rubro-Negro. O clube árabe, porém, já se despediu oficialmente do jogador nas redes sociais.

O clube resolve os últimos trâmites para anunciar a contratação do atacante, que chega para repor a lacuna no elenco deixada pela lesão de Cebolinha, que está fora da temporada.

Para voltar ao Flamengo, Michael acertou rescisão de contrato antecipada com o Al-Hilal. A saída aconteceu em comum acordo, já que o clube árabe tinha interesse em abrir uma vaga para estrangeiros no elenco. O espaço será usado para regularizar Neymar.

Michael comemora gol pelo Al-Hilal (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

Por isso, a diretoria saudita aceitou perder um jogador com status de titular. No último sábado, Michael iniciou na goleada por 4 a 1 sobre o Al-Nassr, pela Supercopa da Arábia Saudita. Ele foi um dos destaques da conquista do título e ficou três temporadas completas no Oriente Médio.

No Flamengo, Michael voltará para o clube em que teve a temporada mais goleadora da carreira. O jogador saiu em 2021, após marcar 19 gols em 62 partidas. Ele chegou à Gávea em 2020, quando teve uma temporada um pouco mais difícil, com quatro gols em 43 jogos.