Um dos clubes mais tradicionais do futebol europeu, o Ajax vive aquela que talvez seja a maior crise em 123 anos de história. Neste domingo (22), a equipe de Amsterdã sofreu uma dura derrota por 4 a 3 diante do Utrecht, com gol nos acréscimos, e agora amarga a penúltima posição na tabela do Campeonato Holandês, com apenas cinco pontos em sete jogos disputados.