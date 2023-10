Com 20 pontos, o Tottenham vem fazendo um ótimo começo de Premier League, onde é um dos líderes da competição e um dos únicos invictos ainda restantes após oito rodadas disputadas. O sucesso dos Spurs tem sido conseguido com bons resultados, o mais recente deles a vitória sobre o Luton Town. Ange Postecoglou tem uma mudança certa a fazer, a entrada de Hojberg no lugar de Bissouma, suspenso da partida desta segunda-feira. Romero e Heung-Min Son, que foram dúvidas por conta de problemas durante a data-Fifa, ficam à disposição do treinador. Fora deste jogo estão Sessegnon, Perisic, Whiteman, Solomon, Bentancur, além do já citado Bissouma.