Sem vencer em 2025 e com quatro derrotas seguidas, o Borussia Dortmund anunciou a saída do técnico Nuri Şahin nesta quarta-feira (22). A gota d'água aconteceu na sétima rodada da Fase de Liga de Champions League, quando a equipe alemã perdeu fora de casa para o Bologna por 2 a 1.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da bola: Contratação do Chicago Fire pode facilitar ida de Neymar ao Santos

A partida entre Borussia Dortmund e Bologna marcou um fato inédito na história da Champions League: a primeira vitória do time italiano na competição. Após sair atrás no placara com gol de pênalti, Os bolonheses dominaram os alemães, com gols de Thijs Dallinga e Samuel Iling-Junior, em um intervalo de menos de um minuto.

Revelado pelo Dortmund, Şahin jogou dez anos pelo clube, em duas passagens diferentes. Assim, o turco voltou ao time em 2022, como auxiliar técnico de Edin Terzić, que levou a equipe à final da Champions contra o Real Madrid na última temporada. Após a saída do alemão, a diretoria decidiu promover o ídolo ao comando.

continua após a publicidade

Temporada do Borussia Dortmund

Adversário do Fluminense na fase de grupos do Mundial 2025, o Dortmund tem lidado com problemas nesta temporada. Na atual edição da UCL, a equipe ocupa a 10ª colocação após sete rodadas, duas posições fora da zona de classificação direta às oitavas de final. Na Bundesliga, contudo, a situação é pior: os Aurinegros estão com 25 pontos, no 10º lugar, e correm por fora em vaga nas competições europeias.

Desde o início da temporada, o time vem sofrendo com muitas lesões. Na derrota contra o Bayer Leverkusen, pela 16ª rodada da Bundesliga, o time de Şahin não teve nenhum zagueiro à disposição no elenco.

continua após a publicidade

Ex-Manchester United e Ajax, Erik ten Hag é apontado na imprensa alemã como o favorito para assumir o Dortmund nesta temporada.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional