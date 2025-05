Campeão da Ligue 1 e da Copa da França, o time comandado por Luis Enrique busca a conquista da glória continental pela primeira vez em sua história. Para o técnico, o PSG chega confiante na qualificação à partida de volta da semifinal contra o Arsenal.

Questionado, em entrevista coletiva que antecede o embate, sobre a preparação do time para a decisão, o espanhol declarou que não teve nenhum detalhe especial, apenas tudo que já foi desenvolvido ao longo da temporada.

— Acho que tudo é relativamente simples. Por exemplo, hoje conversamos sobre o que poderíamos melhorar no ataque ou na defesa. Conseguimos treinar para melhorar essas áreas. Chegamos aqui graças a todo o trabalho feito. Temos de tentar aproveitar o que acontece antes, durante e depois da partida — disse o treinador.

— Estamos aqui porque merecemos, vencemos o primeiro jogo e o objetivo de amanhã é vencer o segundo. Há muitas chaves em potencial, mas acho que precisamos mostrar a confiança que nossos torcedores demonstraram em nós, em termos de esforço e inteligência emocional. Haverá detalhes que podemos controlar. Teremos que nos manter fiéis às ideias que tivemos até agora. Vamos entrar nesta partida e desenvolver nossos pontos fortes. Se as coisas não correrem como queremos, seremos competitivos o suficiente para reverter a situação — completou.

Arsenal x PSG: como foi a ida da semifinal da Champions? 👀

No primeiro jogo, Ousmane Dembélé, em linda jogada trabalhada com Kvaratskhelia, anotou o único gol do confronto ainda aos quatro minutos. O Arsenal, mesmo jogando em casa, pouco criou; a melhor chance foi com Gabriel Martinelli, que parou em Donnarumma e perdeu a chance do empate.

Com a derrota na ida, os ingleses precisam vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar; um gol leva à prorrogação e, se necessário, aos pênaltis, enquanto o empate já garante o PSG na decisão. A bola rola no Parc des Princes às 16h (de Brasília) desta quarta-feira (7).

