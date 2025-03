PSG goleia, iguala sequência histórica e pode conquistar a Ligue 1

Além da goleada de 5 a 1 sobre o Saint-Etienne, o PSG alcançou um feito histórico neste sábado ao igualar o recorde do FC Nantes de 32 jogos de invencibilidade na Ligue 1, o Campeonato Francês. Stassin abriu o placar para os donos da casa no início do primeiro tempo, mas Gonçalo Ramos deixou tudo igual de pênalti.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na segunda etapa, Kvaratskhelia e Doué viraram a partida em apenas três minutos. Após a virada, João Neves deixou o dele. Na sequência, Doué fez grande jogada individual e bateu forte para transformar o placar em goleada. No finalzinho, Mbaye aproveitou uma jogada trabalhada e deu números finais à partida.

continua após a publicidade

Além do recorde de invencibilidade que durava desde a temporada 1994/1995 na Ligue 1, o PSG pode garantir o 13º título nacional de sua história sem mesmo entrar em campo. Isso pode acontecer caso Mônaco e Nice fiquem no empate. As duas equipes se enfrentam agora às 17h (horário de Brasília).

Tudo igual na etapa inicial

O primeiro tempo da partida foi equilibrado, o PSG tinha mais a posse de bola, mas não conseguia levar muito perigo à meta de seu rival. Por outro lado, o Sainté soube ser mais perigoso na frente do gol e abriu no cabeceio de Stassin.

continua após a publicidade

Após sair atrás do marcador, o maior campeão francês pressionou e chegou ao empate com Gonçalo Ramos de pênalti, que deslocou o goleiro e deixou tudo igual. Nos acréscimos, Safonov, titular na partida, fez grande defesa para evitar que Stassin recolocasse os donos da casa na frente.

Virada relâmpago e goleada na Ligue 1

A equipe parisiense voltou melhor e virou a partida, após Kvaratskhelia roubar a bola no meio-campo, arrancar sozinho e bater rasteiro para virar. Três minutos depois, Désire Doué aproveitou um desarme no meio-campo, invadiu a área e bateu rasteiro no cantinho.

Os comandados de Luis Enrique ficaram ainda mais à vontade dentro de campo, João Neves recebeu na área e bateu de primeira para transformar o placar em goleada. Na sequência, Doué recebeu no lado esquerdo, driblou dois marcadores e soltou a bomba para ampliar ainda mais a vantagem da equipe parisiense.

João Neves comemorando um dos gols do PSG. (Foto: Divulgação/Paris Saint-Germain)

No finalzinho, o PSG completou o marcador com uma grande jogada trabalhada que terminou com o garoto Ibrahim Mbaye, de apenas 17 anos, completando para o gol vazio após aproveitar o passe de Barcola.

Liderança isolada para o PSG

Com a goleada e derrota do Olympique de Marseille, vice-líder, o Paris Saint-Germain ampliou ainda mais sua vantagem na liderança para 22 pontos e agora está com 71 pontos na Ligue 1. Na próxima terça-feira, a equipe de Luis Enrique vai enfrentar o Dunkerque, em partida válida pela semifinal da Copa da França.