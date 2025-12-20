Zagueira do Grêmio destaca aspecto mental para a final contra o Flamengo: 'Totalmente focadas'
Carol Quaresma disputa sua primeira final da Copinha Feminina
A zagueira Carol Quaresma destacou o peso do aspecto mental na caminhada do Grêmio até a final da Copinha Feminina. Segundo ela, o grupo soube lidar com a pressão e cresceu ao longo da competição para superar os desafios impostos pelas partidas decisivas.
— Sabíamos da dimensão e da dificuldade do jogo, e que o aspecto mental seria extremamente importante. Nosso grupo foi se fortalecendo e evoluindo ao longo da competição, e conseguimos superar as circunstâncias que a partida nos apresentou — afirmou a atleta, ressaltando a maturidade da equipe em momentos-chave do torneio.
Flamengo e Grêmio entram em campo neste sábado (20), às 18h (de Brasília), na Arena Pacaembu, em São Paulo (SP), valendo a taça. Projetando a decisão, Carol classificou o confronto contra o Flamengo como equilibrado e de alto nível, reforçando a responsabilidade das Mosqueteiras na busca pelo título.
— Será uma grande final. São duas equipes com muita qualidade, que já se provaram ao longo da competição. Temos consciência da responsabilidade e do nosso objetivo, viramos a chave e estamos totalmente focadas, com todas as energias voltadas para sábado — completou a zagueira.
Campanha do Grêmio
O Grêmio chega à decisão embalado por uma campanha de regularidade. Líder do Grupo D, o Tricolor somou sete pontos em três jogos, com vitórias sobre Botafogo e UDA-AL, ambas por 2 a 0, além do empate em 1 a 1 com o Palmeiras.
No mata-mata, confirmou a força defensiva ao vencer o São Paulo por 1 a 0, em confronto equilibrado, e depois eliminou o Santos na semifinal após empate sem gols no tempo normal, garantindo a vaga nos pênaltis por 5 a 3.
- Final da Copinha Feminina 2025 - Flamengo x Grêmio
- Data: sábado, 20 de dezembro
- Horário: 18h (horário de Brasília)
- Local: Arena Pacaembu, São Paulo (SP)
- Onde assistir: SporTV, CazéTV, Rede Vida, TV Gazeta, Record News e canal do Paulistão no YouTube
