menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Zagueira do Grêmio destaca aspecto mental para a final contra o Flamengo: 'Totalmente focadas'

Carol Quaresma disputa sua primeira final da Copinha Feminina

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 20/12/2025
10:58
Carol Quaresma, zagueira do Grêmio, durante semifinal da Copinha contra o Grêmio. (Foto: Foto: Jhony Inacio/Ag. Paulistão)
imagem cameraCarol Quaresma, zagueira do Grêmio, durante semifinal da Copinha contra o Flamengo. (Foto: Foto: Jhony Inacio/Ag. Paulistão)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A zagueira Carol Quaresma destacou o peso do aspecto mental na caminhada do Grêmio até a final da Copinha Feminina. Segundo ela, o grupo soube lidar com a pressão e cresceu ao longo da competição para superar os desafios impostos pelas partidas decisivas.

continua após a publicidade

Relacionadas

— Sabíamos da dimensão e da dificuldade do jogo, e que o aspecto mental seria extremamente importante. Nosso grupo foi se fortalecendo e evoluindo ao longo da competição, e conseguimos superar as circunstâncias que a partida nos apresentou — afirmou a atleta, ressaltando a maturidade da equipe em momentos-chave do torneio.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Flamengo e Grêmio entram em campo neste sábado (20), às 18h (de Brasília), na Arena Pacaembu, em São Paulo (SP), valendo a taça. Projetando a decisão, Carol classificou o confronto contra o Flamengo como equilibrado e de alto nível, reforçando a responsabilidade das Mosqueteiras na busca pelo título.

continua após a publicidade

— Será uma grande final. São duas equipes com muita qualidade, que já se provaram ao longo da competição. Temos consciência da responsabilidade e do nosso objetivo, viramos a chave e estamos totalmente focadas, com todas as energias voltadas para sábado — completou a zagueira.

Campanha do Grêmio

O Grêmio chega à decisão embalado por uma campanha de regularidade. Líder do Grupo D, o Tricolor somou sete pontos em três jogos, com vitórias sobre Botafogo e UDA-AL, ambas por 2 a 0, além do empate em 1 a 1 com o Palmeiras.

continua após a publicidade

No mata-mata, confirmou a força defensiva ao vencer o São Paulo por 1 a 0, em confronto equilibrado, e depois eliminou o Santos na semifinal após empate sem gols no tempo normal, garantindo a vaga nos pênaltis por 5 a 3.

  • Final da Copinha Feminina 2025 - Flamengo x Grêmio
  • Data: sábado, 20 de dezembro
  • Horário: 18h (horário de Brasília)
  • Local: Arena Pacaembu, São Paulo (SP)
  • Onde assistir: SporTV, CazéTV, Rede Vida, TV Gazeta, Record News e canal do Paulistão no YouTube
Taça da Copinha Feminina que será decidida entre Flamengo e Grêmio neste sábado (20). (Foto: Diego Soares/Ag.Paulistão)
Taça da Copinha Feminina que será decidida entre Flamengo e Grêmio neste sábado (20). (Foto: Diego Soares/Ag.Paulistão)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias