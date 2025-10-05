As escalações de Corinthians e Always Ready estão definidas para o confronto da segunda rodada da Libertadores Feminina. A bola tola às 16h (de Brasília), com transmissão na televisão pelo Sportv, BandSports e XSports, no Youtube pela CazéTV e Goat, e nas plataformas de streaming PlutoTV e NSports.

A partida é decisiva para as Brabas, que empataram na estreia com o Independiente del Valle. Por conta do resultado, estão em terceiro do Grupo A, atrás de Independiente del Valle e Independiente Santa Fé, enquanto o time boliviano é o último.

Com muitas mudanças em relação ao primeiro jogo, Lucas Piccinato escalou o time com: Lelê, Thais Regina, Erika, Letícia Teles, Dayana Rodriguez, Ivana Fuso, Andressa Alves, Gisela Robledo, Juliete, Letícia Monteiro e Ariel Godoy.

Em relação à estreia, somente Day Rodriguez e Robledo peramanecem entre as 11 iniciais. As demais peças foram substituídas.

Classificação da Libertadores Feminina

Grupo A

Santa Fé – 3 pontos | SG 7 Independiente Dragonas – 1 ponto | SG 0 Corinthians – 1 ponto | SG 0 Always Ready – 0 pontos | SG -7

Tudo sobre Corinthians x Always Ready

Libertadores Feminina - 2ª rodada

📍 Local: Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires (ARG)

📅 Data: domingo, 5 de outubro, às 16h (horário de Brasília)

📺 Transmissão: Sportv, BandSports e XSports, na televisão; CazéTV e Goat, no Youtube; e PlutoTV e NSports, no streaming.

🟨 Árbitro: Stefani Escobar

🚩 Assistentes: Migdalia Rodriguez (VEN) e Diana Ruiz (PER)

🖥️ VAR: Emikar Calderas (VEN)

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

CORINTHIANS: Lelê, Thais Regina, Erika, Letícia Teles, Dayana Rodriguez, Ivana Fuso, Andressa Alves, Gisela Robledo, Juliete, Letícia Monteiro e Ariel Godoy

ALWAYS READY: Wilson, Karen Rodriguez, Victoria Rodriguez, Isabela Yujra, Martina Caffaro, Jhenifer Vargas, Graciela Calle, Agustina, Issela Plata, Alison Mamani, Karla Ticona

