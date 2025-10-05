Corinthians tem novidades na escalação contra o Always Ready na Libertadores
Piccinato manteve apenas duas peças da estreia
As escalações de Corinthians e Always Ready estão definidas para o confronto da segunda rodada da Libertadores Feminina. A bola tola às 16h (de Brasília), com transmissão na televisão pelo Sportv, BandSports e XSports, no Youtube pela CazéTV e Goat, e nas plataformas de streaming PlutoTV e NSports.
A partida é decisiva para as Brabas, que empataram na estreia com o Independiente del Valle. Por conta do resultado, estão em terceiro do Grupo A, atrás de Independiente del Valle e Independiente Santa Fé, enquanto o time boliviano é o último.
Com muitas mudanças em relação ao primeiro jogo, Lucas Piccinato escalou o time com: Lelê, Thais Regina, Erika, Letícia Teles, Dayana Rodriguez, Ivana Fuso, Andressa Alves, Gisela Robledo, Juliete, Letícia Monteiro e Ariel Godoy.
Em relação à estreia, somente Day Rodriguez e Robledo peramanecem entre as 11 iniciais. As demais peças foram substituídas.
Classificação da Libertadores Feminina
Grupo A
- Santa Fé – 3 pontos | SG 7
- Independiente Dragonas – 1 ponto | SG 0
- Corinthians – 1 ponto | SG 0
- Always Ready – 0 pontos | SG -7
Tudo sobre Corinthians x Always Ready
Libertadores Feminina - 2ª rodada
📍 Local: Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires (ARG)
📅 Data: domingo, 5 de outubro, às 16h (horário de Brasília)
📺 Transmissão: Sportv, BandSports e XSports, na televisão; CazéTV e Goat, no Youtube; e PlutoTV e NSports, no streaming.
🟨 Árbitro: Stefani Escobar
🚩 Assistentes: Migdalia Rodriguez (VEN) e Diana Ruiz (PER)
🖥️ VAR: Emikar Calderas (VEN)
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
CORINTHIANS: Lelê, Thais Regina, Erika, Letícia Teles, Dayana Rodriguez, Ivana Fuso, Andressa Alves, Gisela Robledo, Juliete, Letícia Monteiro e Ariel Godoy
ALWAYS READY: Wilson, Karen Rodriguez, Victoria Rodriguez, Isabela Yujra, Martina Caffaro, Jhenifer Vargas, Graciela Calle, Agustina, Issela Plata, Alison Mamani, Karla Ticona
