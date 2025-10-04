Torcedores do Flamengo se revoltam com reforço do Palmeiras: ‘Não creio’
Jovem de 19 anos deixou o Rubro-Negro no final de setembro
Muitos torcedores do Flamengo lamentaram a contratação de um novo reforço do Palmeiras nesta sexta-feira (3). O Verdão acertou a chegada de Felipe Teresa, de 20 anos, que passou anos na base do Rubro-Negro e deixou o clube recentemente.
O Palmeiras acertou a contratação do ex-jovem do Flamengo sem custos, já que ele estava sem contrato desde que deixou a Gávea. No Rubro-Negro, Felipe Teresa foi o herói do título mundial sub-20 conquistado em 2024.
Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo se revoltaram com a contratação do Palmeiras. Outros, usaram aquele deboche clássico da rivalidade entre as duas equipes, que disputam a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Veja abaixo.
Veja reação de torcedores do Flamengo com a contratação do Palmeiras
Saída do Rubro-Negro
Novo reforço do Palmeiras, Felipe Teresa encerrou seu vínculo com o Flamengo no final de setembro. Membros da comissão técnica e dirigentes do Flamengo estavam insatisfeitos com a postura de Felipe Teresa em treinos e jogos do time carioca na categoria. Diante de uma reformulação nas divisões de base rubro-negras, o jogador deixou o clube.
Além da sua participação fundamental na conquista do Mundial Sub-20 em 2024, o jogador de 19 anos também esteve na decisão do torneio deste ano. (contra o Barcelona). O atacante entrou na partida no segundo tempo.
Ainda em 2024, o novo reforço do Palmeiras chegou a receber oportunidade no profissional do Flamengo, em partida contra o Grêmio, pelo Brasileirão, e marcou gol. Posteriormente, foi utilizado no início do Campeonato Carioca de 2025, mas não teve mais chances.
