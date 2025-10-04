Torcedores do Flamengo se revoltam com reforço do Palmeiras: ‘Não creio’

Muitos torcedores do Flamengo lamentaram a contratação de um novo reforço do Palmeiras nesta sexta-feira (3). O Verdão acertou a chegada de Felipe Teresa, de 20 anos, que passou anos na base do Rubro-Negro e deixou o clube recentemente.

O Palmeiras acertou a contratação do ex-jovem do Flamengo sem custos, já que ele estava sem contrato desde que deixou a Gávea. No Rubro-Negro, Felipe Teresa foi o herói do título mundial sub-20 conquistado em 2024.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo se revoltaram com a contratação do Palmeiras. Outros, usaram aquele deboche clássico da rivalidade entre as duas equipes, que disputam a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Veja abaixo.

Torcedores do Flamengo se revoltaram com contratação do Palmeiras (Foto:Reprodução/ Redes Sociais)

Reação de torcedores do Flamengo

Saída do Rubro-Negro

Novo reforço do Palmeiras, Felipe Teresa encerrou seu vínculo com o Flamengo no final de setembro. Membros da comissão técnica e dirigentes do Flamengo estavam insatisfeitos com a postura de Felipe Teresa em treinos e jogos do time carioca na categoria. Diante de uma reformulação nas divisões de base rubro-negras, o jogador deixou o clube.

Além da sua participação fundamental na conquista do Mundial Sub-20 em 2024, o jogador de 19 anos também esteve na decisão do torneio deste ano. (contra o Barcelona). O atacante entrou na partida no segundo tempo.

Ainda em 2024, o novo reforço do Palmeiras chegou a receber oportunidade no profissional do Flamengo, em partida contra o Grêmio, pelo Brasileirão, e marcou gol. Posteriormente, foi utilizado no início do Campeonato Carioca de 2025, mas não teve mais chances.